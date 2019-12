Proliferação de plantas aquáticas transforma paisagem e prejudica turismo em Cardoso

Segundo a secretaria de Meio Ambiente, a situação começou na semana passada e está sendo causada por causa da estiagem. Rio está tomado por plantas aquáticas em Cardoso

A proliferação de plantas aquáticas está prejudicando o turismo e a pesca na prainha de água doce do município de Cardoso (SP).

Em imagens feitas pelo repórter cinematográfico da TV TEM é possível ver que os aguapés transformaram a paisagem e cobriram todo o espelho d´água fazendo com que um dos afluentes do rio Turvo se parecesse com um “gramado”.

“Eu trouxe uma piscina pequena para as crianças brincarem porque não tem como ir na beira do rio”, diz o motorista Claudenir da Silva.

Segundo a secretaria de Meio Ambiente, a situação começou na semana passada e está sendo causada por causa da estiagem que fez com que as plantas se soltassem de trechos do Rio Turvo e fossem levadas pelo vento.

“Por enquanto, nós estamos monitorando a questão da decomposição da matéria orgânica que vai causar mau cheiro. Quando ela começa a se decompor, acontece a eutrofização, que é o impedimento da luz do sol de chegar no fundo do rio”, diz o diretor de Meio Ambiente de Cardoso, Levi Francisco dos Santos.

Em nota, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) afirmou que ainda não foi acionada, mas que orientou a secretaria do Meio Ambiente a avisar se a situação piorar e peixes mortos aparecerem.

