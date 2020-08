Prolongamento da Herval reforça mobilidade urbana e segurança em Maringá

Investimentos em mobilidade urbana buscam favorecer a fluidez do tráfego, facilitar a conexão entre bairros e promover a segurança no deslocamento de veículos e pedestres. Vias bem iluminadas, com acessibilidade e ciclovias, valorizam a intervenção no aspecto imobiliário e reforça conceito de planejamento, virtude que sempre destacou a cidade em seu processo de crescimento e desenvolvimento. O prolongamento em 250 metros da avenida Herval é prova disso. A nova via ligará a Vila Esperança ao Jardim Imperial II, da rua João Dias até a avenida Alexandre Rasgulaeff, abrangendo a mobilidade dos bairros do entorno.

Avenida Campolina

Com início no cruzamento com a Rua Cristal, no bairro Cidade Jardim, as duas pistas da Avenida Campolina contornam o campus da Universidade Estadual de Maringá, ampliando as alternativas de acesso ao centro da cidade. Além de pavimentação asfáltica nas duas pistas, o trajeto recebeu trabalhos de drenagem, calçamento, arborização, sinalização e implantação de ciclovia. São 123 postes com luminárias do tipo BR2, de braços alongados, e lâmpadas de vapor de sódio de 250 watts de potência. As obras da avenida foram entregues em março de 2019.

Rua Cristal

Implantada para servir de contorno viário da Universidade Estadual de Maringá em março de 2019, a Rua Cristal, que nasce no cruzamento com a Avenida Dr. Alexandre Rasgulaeff, no Jardim Imperial II, teve seu percurso prolongado por meio da junção com a Rua Pioneiro Américo Marega, que ganhou pista duplicada desde o cruzamento com a Avenida Mário Clapier Urbinatti, no Jardim Canadá, até a Rua Dr. Miguel Zacarias, na altura do fundo de vale da Vila Progresso.

Ponte Córrego Mandacaru

A construção de pontes de concreto na avenida Alexandre Rasgulaeff, sobre o córrego Mandacaru, na baixada entre os jardins Imperial II e Paraíso, e na ligação das ruas Palmital e Pioneiro Arlindo Pedrialli, na mesma região, foi entregue em agosto de 2018.

Saiba mais:

As obras fazem parte do Programa de Mobilidade Urbana, do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que investe R$ 25 milhões em melhorias nas vias de ligação de bairros.