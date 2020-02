Própolis vermelho de Alagoas: em meio a destinos turísticos, abelhas movimentam pesquisas sobre dores e bactérias

Riqueza natural é encontrada perto de Maragogi e ganhou um selo de origem que sacramenta: é só de Alagoas que sai a versão original. Própolis vermelho de Alagoas: em meio a destinos turísticos, abelhas movimentam pesquisas

Porto Calvo, a duas horas de Maceió, é rodeada por estrelas do turismo alagoano como Maragogi, Japaratinga e São Miguel dos Milagres.

O que pouca gente sabe é que, ali naquele perímetro turístico, é produzida uma riqueza natural que tem movimentado cientistas brasileiros e pesquisas sobre dores, bactérias e HIV.

Trata-se do própolis vermelho de Alagoas. Produzida por abelhas que vivem próximas a manguezais, essa riqueza que sai das colmeias ganhou um selo de origem.

Apesar de estarem em perímetro turístico, as colmeias não são frequentadas por visitantes. E o motivo é a segurança: entrar em contato com elas demanda produtos e roupas específicas.

O própolis vermelho é produzido por 120 produtores espalhados em 22 cidades alagoanas e só pode ser comercializado por três empresas autorizadas. Ele sai dos manguezais alagoanos e é levado para Maceió.

Depois de ser manipulado na indústria, chega ao consumidor em conta-gotas. A indicação é tomar 10 gotas por dia, misturando com água ou suco.

Mestrandos da Universidade Federal de Alagoas levaram o produto para o centro de pesquisa. Os resultados iniciais, utilizando composto de própolis via oral, mostraram que 100% de participantes da pesquisa apresentaram uma redução significante em quadros de dores articulares.

E não só: pesquisa da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto mostrou que o própolis apresenta atividade antimicrobiana para determinados tipos de bactérias que podem afetar a saúde humana.

No vídeo, confira a busca do Descubra o Brasil atrás desse própolis peculiar.

Entrada de um dos apiários de Alagoas: em Porto Calvo, aviso sinaliza presença de abelhas

Celso Tavares/G1

Colmeia sendo fumegada: material carburante “acalma” as abelhas e facilita trabalho de colheita do própolis

Celso Tavares/G1

Própolis vermelho é encontrado na aberturas de colmeia em Porto Calvo

Celso Tavares/G1

Extração do própolis vermelho: retirado com faca de inox, parece um ‘chiclete’

Celso Tavares/G1

Apicultor segura própolis vermelho extraído de colmeia em Porto Calvo

Celso Tavares/G1