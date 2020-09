Please enter banners and links.

A morte do vereador Chico Caiana deixou o PTB à deriva.

O partido não voltou para as mãos de Ricardo Barros e, com uma chapa de vereadores que vai passar ridículo, resolveram ir com o Pros (partido que apoiou o PT em 2018), PSC (cujo presidente Pastor Everaldo Pereira está preso) e Republicanos (de Marcelo Crivella, cujo celular não foi roubado mas levado em operação da polícia).

A cereja da aliança é o apoio do MBL. (inf Maringá News)