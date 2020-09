PTC busca resolver problema no TRE-PR

No Partido Trabalhista Cristão, que tem Anibal Bianchini e Cristiane Tazinafo na chapa majoritária, tenta-se resolver um problema junto ao Tribunal Regional Eleitoral.

É que os nomes dos candidatos a vereador pelo PTC não aparecem na relação da Justiça Eleitoral, embora já estejam em campanha. O blog apurou que teria havido uma falha no sistema.O PTC, que aguarda a solução do problema, tem em sua relação de candidatos a vereador:

Altair Guerra, André Almeida, Anísio de Carvalho, Antonio Balieiro, Ari Moro, Carlos Beto, Creuza Castro, Edinalva da Silva, Fabio Queiroz, Gabriel da Silva, Gustavo Aceti, Raphael Carneiro, Jorgean Luiz da Silva, Madalena Miranda, Marcelo Machado, Nelson Aparecido, Nilson Santos, Patrícia Neves, Robson Schiavon, Sandra Zanchet, Thainara Santos e Velsimone Neves. (inf Angelo Rigon)