Quedas de árvores causam prejuízos em Maringá

Uma árvore imensa caiu sobre a rede elétrica na Rua Santos Dumont, Centro de Maringá. O registro foi feito nesta manhã ,19, carros ficaram destruídos. Populares levaram um susto com a explosão de um transformador da rede de alta tensão.

A Copel informou que equipes estão em campo para realizar a manutenção das redes elétricas danificadas pelas chuvas que atingiram o Paraná durante a madrugada e início da manhã de hoje. As regiões norte e noroeste do estado foram mais severamente atingidas. (inf André Almenara)