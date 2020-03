Rapaz de Sarandi bate moto em carreta estacionada e morre

O acidente ocorreu por volta de 5h30 deste sábado (14) na Avenida Colombo entre a cidade de Maringá e Sarandi. O motociclista Claudecir Gomes de Melo, de 20 anos, morreu na hora após colidir sua moto CG Titan com placa de Paiçandu na traseira de uma carreta que estava estacionada em um pátio.

De acordo com os levantamentos do perito do Instituto de Criminalística, o motociclista estava sentido Sarandi quando a moto perdeu o controle, deslizou no asfalto e colidiu contra a ferragem traseira da carreta.

Uma testemunha contou que o piloto da moto desenvolvia alta velocidade.

O corpo de Claudecir de Melo foi recolhido para o Instituto Médico Legal de Maringá. A própria mãe foi até o local do acidente onde recebeu a notícia da morte do filho. Claudecir era morador do Jardim Panorama, em Sarandi. (inf/foto André Almenara)