Rapaz morre afogado na mesma cachoeira onde bailarina foi assassinada

Um jovem de 23 anos morreu afogado na tarde deste sábado (7) na Cachoeira Massambani, área rural da cidade de Mandaguari. Danilo de Proença Maia foi nadar quando passou mal e se afogou. Pessoas que estavam no local conseguiram retirá-lo .

De acordo com informações da equipe área do Samu, a vítima estava inconsciente no momento da chegada do resgate. Houve a necessidade de entubar e reanimar o rapaz por cerca de 35 minutos. O médico Maurício Caetano que supervisionou a operação de resgate atestou o óbito de Danilo Maia.

A cachoeira é a mesma onde a bailarina maringaense Maria Glória Poltronieri foi encontrada morta em janeiro. O corpo de Danilo foi removido pelo Instituto Médico Legal de Maringá. A família de Danilo seria da região de Marilândia do Sul. (inf André Almenara)