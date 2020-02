Resolveu viajar no carnaval de última hora? Veja destinos mais buscados e quanto pode sair a passagem aérea

Média de uma passagem de Belo Horizonte para Recife, por exemplo, ultrapassa R$ 1.700. Quem resolveu comprar passagem aérea e reservar hotel para algum dos destinos mais disputados do carnaval somente nesta semana deve saber das condições de “decidir na loucura”: menos opções de hospedagem e preços mais salgados do que em situações corriqueiras.Que dia cai o carnaval em 2020? Veja as datas!Por que a data do carnaval muda? Descubra como ela é calculadaCarnaval é feriado? Tire dúvidasA previsão da Infraero é que 1,36 milhão de pessoas passem pelos aeroportos administrados pela empresa (Cumbica, Congonhas e Santos Dumont estão entre eles) no período entre 21 e 27 de fevereiro – um aumento estimado de 3% em relação ao feriado do ano passado.Segundo um levantamento pedido pelo G1 a Kayak, Google Voos e MaxMilhas, serviços de busca de passagens aéreas, o Nordeste se destaca como a região do país que mais atrai interessados por passagens para curtir a folia:Algumas das cidades mais buscadasSalvador (BA)Rio de Janeiro (RJ)Recife (PE)São Paulo (SP)Belo Horizonte (MG)Fortaleza (CE)Porto Seguro (BA)Porto Alegre (RS)Florianópolis (SC)Maceió (AL)E quanto é?A ferramenta Kayak fez um levantamento de quanto sairia o valor médio de uma passagem de ida nesta sexta-feira (21) e de volta na Quarta-Feira de Cinzas (26). Foram consideradas como destino para viagem Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Recife e São Paulo. A origem do trajeto são as 5 cidades de onde saem mais buscas por voos para cada uma dessas capitais de destino.Quer ver opções de roteiro para viajar pelo país? Confira no Descubra o BrasilA Kayak Brasil preferiu não estimar o índice de alta de passagens compradas nesta semana porque os valores sofrem variações de acordo com diversos fatores como a antecedência de procura, a data da viagem e a demanda do destino.Veja abaixo os valores médios:

Rodrigo Cunha/ Arte G1

Hospedagem entre as cidades mais procuradas

Segundo informações da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (Abih), Salvador é a cidade com a maior taxa de ocupação, com 95%, podendo atingir até 100% durante os dias do feriado .

Pernambuco, de acordo com a Abih, tem 95% das reservas confirmadas no estado. O Rio de Janeiro está com 79% de ocupação, mas a expectativa é que chegue a 90%. Ceará e Alagoas aparecem em sequência com 75% dos quartos reservados.

A cidade de São Paulo é um dos destinos com maior crescimento em reservas: neste ano a taxa de ocupação no local deve atingir 60%. Segundo informações da Kayak, a capital paulista teve uma elevação de procura em 335% em relação ao ano de 2019.

Fluxo nos aeroportos

A Rede Infraero prevê que cerca de 1,36 milhão de pessoas devem passar pelos aeroportos administrados pela companhia durante o feriado de Carnaval em voos comerciais.

A empresa prevê que sejam realizados 11.556 pousos e decolagens, com um aumento de 4,45% em relação às operações de 2019.

Segundo a Infraero, para garantir a fluidez nas operações, diversas medidas serão adotadas neste período, entre as quais o reforço do efetivo nas áreas operacionais e de segurança com o remanejamento da escala de trabalho dos empregados.

