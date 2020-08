Retomada dos eventos será gradual, decide reunião

A partir de 28 de setembro a capacidade máxima nos eventos promovidos em Maringá passará de 30 para 100 pessoas, de acordo com o que ficou deliberado na manhã de hoje durante reunião no paço municipal com representantes do setor. A retomada será, portanto, gradual, em função da pandemia.

“Estamos trabalhando juntos, buscando melhor maneira para todos voltarem a trabalhar”, comentou secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Rafael Silva.

A Diretoria de Turismo apresentou especificações para ampliar atividades no setor. Foram abordados eventos corporativos, sociais e infantis. Ainda não será permitido eventos com perfil de aglomeração de pessoas e contato físico, como com danças, teatro e esportivos.

Entre normas estão distanciamento, higienização das mãos, uso de máscara, 50% da capacidade do local, limite de 100 pessoas (de 50 para festas infantis), restrição de crianças acima de 12 anos, duração de 4 horas, encerramento até 22h, entre outras especificações conforme cada tipo de evento.

Representantes do segmento pediram que prazo de 28 de setembro fosse antecipado, ampliação da duração dos eventos, liberação para diferentes tipos de músicas, entre outros. A prefeitura responderá na próxima semana.

Participaram da reunião secretários e diretores municipais, presidente do Legislativo, Mário Hossokawa, o Convention & Visitors Bureau e representantes de empresas que trabalham com casamento, festas infantis, buffets, conferências, entre outros. (PMM)