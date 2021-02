Revista Sexy aposta em modelo ruiva para aumentar vendas após sucesso de O Gambito da Rainha, da Netflix

Apenas 2% da população mundial é ruiva, o que torna essa curiosidade bastante especial em diversos sentidos. Exaltando ainda mais a beleza de quem tem cabelos avermelhados, a série O Gambito da Rainha, da Netflix, destaca a atriz Anya Taylor Joy, que fez do longa ser um dos mais vistos na história do streaming.



Com o sucesso nas telas da TV, a revista masculina Sexy recebeu um pedido inusitado de um leitor: Ele queria que a próxima capa fosse com uma mulher ruiva depois que se apaixonou pela atriz da série. Foi então que a revista abriu espaço para a modelo Mari Àvila posar sensual. “A expectativa da revista foi a mesma da série O Gambito da Rainha. Eles queriam que a minha revista fosse mais vista e mais comprada de todas, queremos um recorde de vendas”.

A Revista Sexy já estampou capas com famosas musas como, Viviane Araújo, Cissa Guimarães, Sheila Carvalho e outras. Para começar com novo plano de recorde de vendas, apostam na ruiva assim como a Netflix. “Tenho grandes expectativas “. A revista com a Mari Ávila já está nas bancas de todo o Brasil.