RIC anuncia saída de apresentador

O Grupo RIC informou hoje o desligamento do repórter e apresentador Ricardo Vilches, que apresentava o noticioso Paraná no Ar, em Curitiba. A jornalista Luíza Luersen passa a apresentar o programa, dentro da reestruturação anunciada pela emissora, até 30 de junho.

A partir do dia 1° de julho, ela ocupará nova posição na apresentação do jornal, que também contará com um novo integrante, acrescentou nota da Diretoria Corporativa de Produto, Conteúdo e Convergência da RIC.

“Reforçamos o nosso compromisso em fazer o maior esforço possivel em não fechar vagas no jornalismo nesse periodo de crise. Somado a isso, estamos desenvolvendo novos projetos com o intuito de melhorar nossas soluções de audiência nesse momento crucial para comunicação”, conclui a nota assinada por lvete Azzolini.