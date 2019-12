Riotur espera novo recorde de público para o réveillon de Copacabana; veja o esquema de trânsito

Operação é praticamente idêntica à dos últimos sete anos. Pista junto aos prédios da orla de Ipanema volta a ser fechada. Cristo iluminado por fogos na chegada de 2019Fernando Maia/RioturA Riotur espera na próxima terça-feira (31) bater o público da virada passada em Copacabana, que foi de 2,8 milhões de pessoas, e reunir 3 milhões. Os detalhes do esquema de trânsito para a festa foram divulgados nesta quinta-feira (26).Pelo oitavo réveillon seguido, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) vai fechar todo o bairro de Copacabana para carros, táxis e ônibus às 22h do dia 31 (terça-feira que vem).Os bloqueios começam às 7h de terça (31) e avançam gradativamente pela tarde.O palco da festa já começou a ser montado.Mapa mostra as interdições para o réveillon em CopacabanaInfografia/G1O palco da festa de Ano Novo em Copacabana terá 48 metros de largura, 16 metros de altura e três telões estarão espalhados pela praiaReprodução/ TV GloboInterdições em CopacabanaDas 7h do dia 31 às 19h do dia 1ºBloqueio da pista da Av. Atlântica junto à orla para implantação da área de lazer, como ocorre aos domingos e feriados, incluindo, ainda, a pista da orla no trecho do Leme.Inversão de mão na Av. Atlântica na pista junto às edificações, também como ocorre aos domingos e feriados.Das 17h do dia 31 às 10h do dia 1ºInterdição total da Av. Atlântica, incluindo a pista junto às edificações.Das 19h do dia 31 às 5 do dia 1ºFechamento externo dos acessos a Copacabana: Ipanema, Lagoa (Corte de Cantagalo), Túnel Velho e Enseada de Botafogo. Ônibus de linhas regulares e táxis terão acesso permitido até 22h.Das 22h do dia 31 às 5h do dia 1ºFechamento total dos acessos a Copacabana inclusive para ônibus e táxis.A partir das 5h do dia 1ºOs acessos a Copacabana serão liberados para todos os veículos, permanecendo a interdição da Av. Atlântica, em ambas as pistas.A partir das 10h do dia 1ºA pista da Av. Atlântica junto às edificações será liberada ao tráfego, funcionando com a mão invertida (sentido do Posto 6 para o Leme), como ocorre aos domingos e feriados.A partir das 18h do dia 1ºTérmino da área de lazer, com abertura ao tráfego da pista da Av. Atlântica junto à orla. Nesse horário, a pista junto às edificações retorna ao seu fluxo normal em toda a Av. Atlântica.Bloqueios em Ipanema e LeblonDas 7h do dia 31 às 19h do dia 1ºBloqueio da pista da Av. Delfim Moreira junto à orla para implantação da área de lazer, como ocorre aos domingos e feriados.Bloqueio da pista da Av. Vieira Souto junto à orla para implantação da área de lazer, como ocorre aos domingos e feriados.Das 19h30 do dia 31 às 5h do dia 1ºImplantação de reversível na pista junto às edificações, o que permitirá o acesso organizado dos ônibus ao terminal que será montado em Ipanema para escoamento do público.A implantação da reversível ocorrerá da seguinte forma: Delfim Moreira em toda sua extensão, até as 5h do dia 1º; Veira Souto entre Jardim de Alah (Epitácio Pessoa) e Teixeira de Melo, até as 21h59 do dia 31.A partir das 22h do dia 31 às 5h do dia 1ºFechamento da Vieira Souto (pista das Edificações): funcionará como reversível entre 19h30 e 21h59. A partir de 22h, será bloqueada ao tráfego em geral, com acesso permitido exclusivamente para os ônibus de linhas regulares que utilizarão o terminal que será montado no local.

Aterro do Flamengo

A partir das 19h30 do dia 31 até as 19 h do dia 1º

Bloqueio da Av. Infante Dom Henrique (Aterro) para implantação da área de lazer, como ocorre aos domingos e feriados.

Enseada de Botafogo

Das 19h30 do dia 31 às 5h do dia 1º

Bloqueio da Av. das Nações Unidas (Enseada de Botafogo) ao tráfego em geral. Ônibus de linhas regulares e táxis terão acesso permitido até 22h.

Após 22h o acesso será permitido exclusivamente para os ônibus de linhas regulares que utilizarão o terminal que será montado no local.

PROIBIÇÃO DE ESTACIONAMENTO:

Para reduzir a possibilidade de conflito entre veículos e a enorme quantidade pedestres circulando nas vias de Copacabana, bem como para desestimular a utilização de veículos de passeio para chagar ao evento, estará proibido o estacionamento, além dos locais já regulamentados, nas seguintes vias:

Das 6h do dia 30 às 21h do dia 2

Av. Nossa Senhora de Copacabana: lado esquerdo do tráfego, no trecho entre a Rua Francisco Otaviano e Av. Princesa Isabel

Rua Barata Ribeiro: lado esquerdo, toda a extensão;

Av. Rainha Elizabeth da Bélgica: trecho entre a Av. Atlântica e a Rua Tereza Aragão: ambos os lados, exceto nas baias existentes;

Rua Raul Pompéia: ambos os lados, toda extensão;

Rua Francisco Sá: ambos os lados, trecho entre a Rua Gomes Carneiro e a Av. Nossa Senhora de Copacabana;

Rua Teresa Aragão, ambos os lados;

Rua Prudente de Moraes: ambos os lados, toda a extensão.

Das 18h do dia 30 às 10h do dia 1º

Rua Gustavo Sampaio, lado ímpar, no trecho compreendido entre a Rua Antônio Vieira e a Rua Anchieta;

Rua Gustavo Sampaio, lado par, no trecho compreendido entre a Rua Antônio Vieira e a Av. Princesa Isabel;

Rua Antônio Vieira, ambos os lados, exceto nas baias existentes;

Av. Nossa Senhora de Copacabana entre a Av. Princesa Isabel e a Rua Antônio Vieira, exceto nas baias existentes;

Rua Fernando Mendes, ambos os lados, toda a extensão;

Rua Aurelino Leal, trecho entre a Rua Gustavo Sampaio e a Av. Atlântica, lado direito do sentido de circulação.

Av. Pasteur, ambos os sentidos, em ambos os lados, entre Av. Portugal e a Rua Venceslau Brás, exceto para ônibus e micro-ônibus de turismo, pelo período máximo de 4h, na pista sentido Botafogo, na baia existente junto ao canteiro central, no trecho entre o acesso à Rua Xavier Sigaud e a Av. Venceslau Brás.

Av. Lauro Sodré, ambos os sentidos, em ambos os lados.

Das 23h do dia 30 às 6h do dia 1º

Rua Tonelero, ambos os lados, toda extensão;

Av. Princesa Isabel, ambos os sentidos, ambos os lados;

Av. Prado Júnior, ambos os lados, inclusive nas baias existentes;

Rua Belford Roxo, no trecho junto à Praça do Lido, ambos os lados;

Rua Ronald de Carvalho: no trecho junto à Praça do Lido, ambos os lados

Rua Ministro Viveiro de Castro, ambos os lados, no trecho compreendido entre as ruas Ronald de Carvalho e Duvivier;

Rua Duvivier, ambos os lados, toda extensão;

Rua Rodolfo Dantas, ambos os lados (inclusive nas baias);

Rua República do Peru, ambos os lados (inclusive nas baias), no trecho entre as avenidas Atlântica e Nossa Senhora de Copacabana;

Rua Paula Freitas, ambos os lados, no trecho entre as Avenidas Atlântica e Nossa Senhora de Copacabana;

Rua Hilário de Gouveia, ambos os lados, no trecho entre a Rua Barata Ribeiro e a Av. Nossa Senhora de Copacabana;

Rua Siqueira Campos, lado direito, no trecho entre a Rua Henrique Oswald e a Rua Tonelero;

Rua Siqueira Campos, ambos os lados, no trecho entre a Rua Tonelero e a Av. Atlântica (inclusive nas baias);

Rua Siqueira Campos, junto à edificação de número 143, no bolsão de estacionamento existente.

Rua Figueiredo de Magalhães, ambos os lados, entre a Av. Atlântica e a Rua Joseph Bloch (inclusive nas baias);

Rua Santa Clara: Trecho entre a Rua Henrique Oswald e a Rua Tonelero, lado direito do sentido do tráfego; trecho entre Tonelero e Av. Atlântica, em ambos os lados;

Rua Constante Ramos, ambos os lados, entre as avenidas Nossa Senhora de Copacabana e Atlântica;

Rua Bolívar, toda a extensão, ambos os lados;

Rua Xavier da Silveira, ambos os lados, entre a Rua Barata Ribeiro e a Av. Atlântica (inclusive nas baias);

R. Miguel Lemos, ambos os lados (inclusive nas baias), toda a extensão;

Av. Henrique Dodsworth, ambos os lados;

Rua Joaquim Nabuco, ambos os lados, toda extensão;

Rua Bulhões de Carvalho, entre a Rua Gomes Carneiro e a Av. Rainha Elizabeth da Bélgica;

Av. Beira Mar, em ambos os lados, em ambas as pistas de rolamento, no trecho compreendido entre a Av. Rio Branco e o Largo da Glória;

Praia do Flamengo, em ambos os lados, em ambos os sentidos;

R. Real Grandeza, ambos os lados, no trecho entre a R. Mena Barreto e o Túnel Alaor Prata (Túnel Velho);

R. da Passagem, Exceto nas baias;

Praia de Botafogo, entre a R. Voluntários da Pátria e a R. São Clemente;

Praça Pimentel Duarte, em ambos os lados, junto ao Clube Guanabara;

Av. das Nações Unidas, junto ao canteiro central, em ambos os lados, e/f a Praça Pimentel Duarte.

Av. Epitácio Pessoa, pista junto às edificações, lado esquerdo do sentido de circulação, ao longo do bordo junto à alça de subida do Viaduto Augusto Frederico Schmidt, lado oposto ao trecho compreendido entre às edificações de nºs 2.142 e 2.256;

Rua Teixeira de Melo, em ambos os lados, no trecho entre a Av. Viera Souto e a Rua Visconde de Pirajá, inclusive nas baias;

Rua Jangadeiros, no trecho entre a Rua Visconde de Pirajá e a Rua Prudente de Morais, inclusive na baia junto à Praça General Osório;

Rua Barão da Torre, ambos os lados, entre a Rua Teixeira de Melo e a Rua Vinícius de Moraes;

Rua Joana Angélica, ambos os lados, entre Rua Prudente de Moraes e Av. Epitácio Pessoa;

Rua Farme de Amoedo, entre a Av. Vieira Souto e a Rua Prudente de Morais, ambos os lados;

Av. Vieira Souto, em ambos os lados, em ambos os sentidos, inclusive nas baias do canteiro central (exceto para ônibus linhas regulares, das 22h do dia 31/12às 05h do dia 01/01).

Das 23h do dia 30 às 10h do dia 1º

Av. Atlântica: pista junto às edificações, no trecho entre a Av. Princesa Isabel e a Rua Joaquim Nabuco, ambos os lados, inclusive nas baias de estacionamento;

Av. Atlântica, pista junto à orla da praia, no trecho entre a Av. Princesa Isabel e a Praça Alm. Júlio de Noronha (Leme).

Das 7h do dia 31 às 6h do dia 1º

Proibição de Estacionamento nos arredores da Estação Metrô Arcoverde

Rua Marechal Mascarenhas de Morais, lado direito do tráfego, entre as ruas Tonelero e Barata Ribeiro (Operação Metrô – saída do público).

METRÔ

O bairro de Copacabana é atendido por quatro estações de metrô (Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos, Cantagalo e General Osório). Um bilhete especial está sendo vendido para a noite de réveillon.

A partir de quinta-feira (26), os cartões serão vendidos apenas na bilheteria especial da estação Carioca, das 10h às 21h. Na terça-feira (31), a venda acontecerá até durarem os estoques ou até o início da operação especial, às 19h.

A operação especial durará até as 5h da terça-feira (1º). Durante esse período, não serão aceitos os cartões unitário, pré-pago e Giro do MetrôRio, nem os cartões da RioCard (Bilhete Único e Vale-Transporte) – exceto nas estações General Osório, Cantagalo e Siqueira Campos, onde esses cartões serão aceitos até as 23h59 da segunda-feira.

No retorno, de meia-noite até as 5h da terça-feira, somente serão aceitos os cartões especiais. Os cartões unitário, pré-pago e Giro do MetrôRio e os cartões da RioCard voltarão a valer a partir das 5h do dia 1º de janeiro somente nas estações Jardim Oceânico, Cantagalo, Siqueira Campos e Cardeal Arcoverde e após as 7h nas demais estações.

O cartão de ida e volta é vendido por R$ 9,20. Já os cartões somente de ida ou de volta custam R$ 4,60, o mesmo valor da tarifa do Metrô Rio. Cada cliente tem o limite de compra de até dez cartões. Os clientes podem escolher cinco faixas de horário (entre 19h e 0h) e devem comprar o cartão correspondente ao período em que pretendem realizar a viagem.

A volta da operação especial de Réveillon acontecerá entre meia-noite e 5h, exclusivamente, pelas estações General Osório, Cantagalo, Siqueira Campos, Cardeal Arcoverde e Jardim Oceânico, com o uso do cartão especial. As demais estações das Linhas 1, 2 e 4 funcionarão apenas para desembarque, de meia-noite até as 5h do dia 1º. O MetrôRio recomenda que os usuários que estiverem em Copacabana priorizem, nas viagens de ida e de volta, a estação Siqueira Campos.

Na -feira, a operação será retomada às 7h e se encerrará às 23h, com exceção das estações Cidade Nova, Praça Onze, Presidente Vargas, Uruguaiana e Catete, que permanecerão fechadas e reabrirão às 5h, de quarta-feira.

ÔNIBUS

Itinerários a serem operados pelas linhas envolvidas no evento das 22h do dia 31 de dezembro até as 5h do dia 1º de janeiro. Após o evento, os usuários de ônibus deverão se dirigir às áreas de embarque que serão criadas na Enseada de Botafogo (com destino Centro e Zona Norte) e em Ipanema (com destino Barra / Zona Oeste).

EMBARQUE 1: ENSEADA DE BOTAFOGO

Linhas com destino ao centro e à rodoviária (pontos finais na pista sentido centro da Av. das Nações Unidas). Todos os veículos em operação nestas linhas deverão indicar ” ESPECIAL – ENSEADA DE BOTAFOGO” em suas vistas eletrônicas. Os bolsões da Enseada de Botafogo estarão localizados na Av. Oswaldo Cruz a partir das 20h.

Troncal 1 Enseada de Botafogo x Central

Troncal 2 Enseada de Botafogo x Rodoviária (via Lapa)

Troncal 4 Enseada de Botafogo x Rodoviária (Via Catete/Av. Francisco Bicalho)

2017* Enseada de Botafogo x Rodoviária (*A linha 2017 irá operar excepcionalmente para a Operação Réveillon)

Itinerários:

Troncal 1

Itinerário de ida: Av. das Nações Unidas, Av. Infante Dom Henrique, retorno, Av. Infante Dom Henrique, acesso a Av. Rui Barbosa, Av. Rui Barbosa, Praça Cuauhtemoque, Praia do Flamengo, Av. Beira Mar, acesso a Av. Presidente Antônio Carlos, Av. Presidente Antônio Carlos (pista lateral), Rua Primeiro de Março, Praça Pio X, Av. Presidente Vargas (pista central), agulha acesso pista lateral Av. Passos, Av. Presidente Vargas (pista lateral), Terminal Rodoviário Procópio Ferreira, Praça Procópio Ferreira (ponto terminal).

Itinerário de volta: Terminal Rodoviário Procópio Ferreira, Praça Cristiano Ottoni, Rua Senador Pompeu, Rua Camerino, Av. Passos, Av. Presidente Vargas (pista central), agulha acesso pista lateral Rua Miguel Couto, Av. Presidente Vargas (pista lateral), Av. Rio Branco, Av. Nilo Peçanha, Av. Graça Aranha, Av. Calógeras, Av. Presidente Wilson, Av. Mestre Valentim, Av. Augusto Severo, Praça Luiz de Camões, Praia do Flamengo, Av. Oswaldo Cruz, Praça Nicarágua, Av. Rui Barbosa, Av. Infante Dom Henrique, Av. das Nações Unidas, retorno, Av. das Nações Unidas (Terminal Enseada de Botafogo – pista sentido centro).

Troncal 2

Itinerário de ida: Av. das Nações Unidas, Av. Infante Dom Henrique, retorno, Av. Infante Dom Henrique, acesso a Av. Rui Barbosa, Av. Rui Barbosa, Praça Cuauhtemoque, Praia do Flamengo, Av. Beira Mar (pista esquerda), Av. Augusto Severo, Rua Teixeira de Freitas, Av. República do Paraguai, Av. Mem de Sá, Praça da Cruz Vermelha, Av. Mem de Sá, Rua Frei Caneca, alça de acesso à Av. Trinta e Um de Março, Av. Trinta e Um de Março, Praça Santo Cristo, Via Binário do Porto (pista sentido Rodoviária), Praça Marechal Hermes, Rua Cordeiro da Graça, Rua Santo Cristo, Via D1, Rua General Luís Mendes de Moraes, Terminal Padre Henrique Otte (ponto terminal).

Itinerário de volta: Terminal Padre Henrique Otte, Praça Marechal Hermes, Av. Cidade de Lima, Av. Professor Pereira Reis (sentido Praça Santo Cristo), Praça Santo Cristo, Rua da América, Av. Trinta e Um de Março, alça de descida para a Rua Salvador de Sá, Rua Heitor Carrilho, Rua Frei Caneca, Túnel Martim Sá, Rua Riachuelo, Rua Visconde de Maranguape, Rua Teixeira de Freitas, Av. Augusto Severo (pista direita), Praia do Flamengo, Praça Cuauhtemoque, Av. Oswaldo Cruz, Praça Nicarágua, Av. Rui Barbosa, Av. Infante Dom Henrique, Av. das Nações Unidas, retorno, Av. das Nações Unidas (Terminal Enseada de Botafogo – pista sentido centro)

Troncal 4

Itinerário de ida: Av. das Nações Unidas, Av. Infante Dom Henrique, retorno, Av. Infante Dom Henrique, acesso a Av. Rui Barbosa, Av. Rui Barbosa, Praça Cuauhtemoque, Praia do Flamengo, Av. Beira Mar (pista esquerda), Av. Augusto Severo, Rua Teixeira de Freitas, Rua do Passeio, Rua Santa Luzia, Rua México, Rua Araújo Porto Alegre, Rua Evaristo da Veiga, Av. República do Paraguai, Rua Silva Jardim, Praça Tiradentes, Rua Visconde do Rio Branco, Praça da República , Av. Presidente Vargas (pista lateral), Av. Francisco Bicalho, Rua Comandante Garcia Pires, Av. Cidade de Lima, Rua Cordeiro da Graça, Rua Santo Cristo, Via D1, Rua General Luís Mendes de Moraes, Terminal Padre Henrique Otte (ponto terminal).

Itinerário de volta: Terminal Padre Henrique Otte, Av. Cidade de Lima, Av. Professor Pereira Reis (pista sentido Av. Rodrigues Alves), Via Binário do Porto (pista sentido Rodoviária), Rua General Luís Mendes de Morais, Viaduto Engenheiro Paulo de Souza Reis, Rua Francisco Eugênio, retorno, Rua Francisco Eugênio, Av. Francisco Bicalho (pista central), Viaduto dos Pracinhas, Av. Presidente Vargas (pista central), agulha acesso pista lateral Rua Tomé de Souza, Av. Presidente Vargas (pista lateral), Av. Passos, Rua da Carioca, Av. República do Paraguai, Rua Visconde de Maranguape, Rua Teixeira de Freitas (Pista Lateral), Av. Augusto Severo (Pista Central), Largo da Glória, Rua do Catete, Rua Pedro Américo, Rua Bento Lisboa, Largo do Machado, Rua Ministro Tavares Lira, Rua Conde de Baependi, Rua Barão do Flamengo, Praia do Flamengo (pista central – sentido Praia de Botafogo), Av. Osvaldo Cruz, Praça Nicarágua, Av. Rui Barbosa, Av. Infante Dom Henrique, Av. das Nações Unidas, retorno, Av. das Nações Unidas (Terminal Enseada de Botafogo – pista sentido centro).

2017

Itinerário de ida: Av. das Nações Unidas, Av. Infante Dom Henrique, retorno, Av. Infante Dom Henrique, acesso a Av. Rui Barbosa, Av. Rui Barbosa, Praça Cuauhtemoque, Praia do Flamengo, Av. Beira Mar, acesso a Av. Presidente Antônio Carlos, Av. Presidente Antônio Carlos (pista lateral), Rua Primeiro de Março, …, (ITINERÁRIO INALTERADO)

Itinerário de volta: (ITINERÁRIO INALTERADO),…, Av. Passos, Praça Tiradentes, Rua da Carioca, Av. Nilo Peçanha, Av. Graça Aranha Av. Calógeras, Av. Presidente Wilson, Rua Mestre Valentim, Av. Augusto Severo, Praça Luiz de Camões, Praia do Flamengo, Av. Oswaldo Cruz, Praça Nicarágua, Av. Rui Barbosa, Av. Infante Dom Henrique, Av. das Nações Unidas, retorno, Av. das Nações Unidas (Terminal Enseada de Botafogo – pista sentido centro)

ÔNIBUS DE TURISMO

Não poderão estacionar em Copacabana e nos bairros do entorno (Ipanema, Lagoa, Urca, Botafogo). O estacionamento deverá ser realizado na área do Teleporto, na Cidade Nova.

Não haverá áreas de estacionamento, o que, aliado às diversas interdições previstas e ao grande número de pessoas esperado, não é recomendada a utilização de veículo particular.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

Não ir de carro. Usar transporte público regulamentado;

Respeitar os locais de proibição de estacionamento;

Os motoristas devem, sempre que possível, evitar circular pelos bairros e vias onde ocorrerão os bloqueios dos acessos a Copacabana: Ipanema (principalmente Rua Bulhões de Carvalho), Lagoa (altura do Corte do Cantagalo) e Botafogo (região das ruas Real Grandeza, Rua da Passagem, Lauro Muller e Túnel do Pasmado), procurando rotas alternativas para seus trajetos.

É muito importante que sejam respeitadas as orientações dos Agentes de trânsito e também de toda sinalização implantada na área;

Chegar com antecedência, já que após 22h os acessos à Copacabana estarão bloqueados para todos os veículos, inclusive ônibus e táxis.

A operação contará com 700 agentes da prefeitura, entre guardas municipais e controladores da CET-Rio, 45 viaturas e 40 motocicletas. Também serão utilizados 31 painéis de mensagens variáveis que informarão sobre as alterações no trânsito, os horários e locais dos bloqueios, as restrições de estacionamento, além das condições do tráfego.

O Centro de Operações Rio fará o monitoramento por câmeras para fazer possíveis ajustes. Reboques vão reprimir o estacionamento irregular e retirar carros enguiçados.