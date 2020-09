Roberta Miranda lança CD de tango

Please enter banners and links.

“Roberta Tango Miranda” é o nome do álbum especial da cantora Roberta Miranda que chega às principais plataformas digitais nesta sexta-feira (18/09). Gravado em Buenos Aires (Argentina), o projeto traz a produção de Cau Bornes e direção de Valeria Lynch e reúne grandes clássicos como “El Dia Que Me Quieras” e “La Cumparsita” , além de versões em tango de “A Majestade, o Sabiá”, “São Tantas Coisas”, “Vá Com Deus” e “Madrugada Amiga”.



Escute: https://ps.onerpm.com/7774042108

“Este CD é um presente que ganhei de Cau Bornes, meu produtor, que participa comigo da música El Dia Que Me Quieras. É um material lindo que quero dividir com o meu público e com todos aqueles que admiram o tango. Registro aqui os meus agradecimentos também a Valéria Lynch, minha diretora, com quem divido ‘Majestade’ em tango. Convido todos vocês a conhecerem e curtirem esse trabalho! É só escolher sua plataforma preferida para escutar e bailar com a gente!”, comenta Roberta Miranda que neste mês de setembro completa 35 anos de carreira.

CD Roberta Tango Miranda



Faixas:

1 – El Dia Que Me Quieras (Gardel y Lerera) – participação de Cau Bornes

2 – A Majestade, o Sabiá (Roberta Miranda) – participação de Valéria Lynch

3 – Caminito (Juan de Dios Filiberto y Gabino Coria Peñaloza)

4 – Magrugada Amiga (Roberta Miranda)

5 – La Cumparsita (Gerardo Matos Rodriguez)

6 – A Media Luz (Carlos César Lenzi y Edgardo Donato)

7 – Vá Com Deus (Roberta Miranda)

8 – Roberta Tango Miranda (Daniel Garcia y Maria José Demare)

9 – São Tantas Coisas (Roberta Miranda)

10 – Fumando Espero (Juan Viladomat Masanas y de Félix Garzo)



Para saber mais e acompanhar todas as novidades, acesse:

www.robertamiranda.com.br.



Facebook: RobertaMirandaOficial

Instagram: robertamiranda

YouTube: RobertaMirandaRM

Twitter: @RobertaMiranda1

Telefone para shows: (11) 3666-6115 – #blueworkeventos