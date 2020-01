Saiba como transportar cães e gatos em viagens

Veja quais são as exigências para levar os animais de estimação em carro, ônibus e avião. Levar o melhor amigo pra viajar requer cuidados extras no transporte

Nesta época de férias muita gente pega estrada, e tem aqueles que não abrem mão de levar o bichinho de estimação junto. Mas para isso, é preciso ter alguns cuidados e seguir regras no transporte dos pets.

A publicitária Anna Gomes levou a gata dela em viagens de ônibus e avião. Para ela, é sempre um desafio transportar o pet.

“Porque o animal não tem como saber o que ele tá sentido, se tá bem, se tá passando mal. Mas quando a gente chegou lá e, em poucos minutos, ela já ficou super a vontade, eu penso que valeu a pena trazer.”

De acordo com o médico veterinário Ronimar Luiz Romio, antes de qualquer viagem é necessário levar o pet para uma clínica veterinária, onde será avaliado se tem condições ou não de viajar.

Caso o bichinho esteja bem de saúde, o médico veterinário dará um documento de autorização, que é obrigatório nas viagens.

Anna viajou com a gata dela de avião

Anna Gomes/Arquivo pessoal

Vacinação

De acordo com Romio, para viajar, o animal deve estar com as vacinas em dia.

“Principalmente a vacina da raiva, na qual é exigida na mudança de estado. Se você passar por uma fiscalização sanitária, e esse animalzinho não estiver com a vacina em dia, você pode ter problema.”

Quando os animais são transportados em ônibus e avião, é obrigatória a apresentação da carteira de vacinação.

Segurança

Para ser transportado no carro, o pet deve ser preso por um cinto de segurança específico

EDUARDO ANDRADE/RPC Guarapuava

Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, não é permitido que o animal seja transportado solto dentro do veículo. Os equipamentos de segurança são obrigatórios.

O pet também não pode ficar à esquerda do motorista, nem entre os braços e pernas de quem dirige o veículo.

Por isso, a orientação do veterinário é de que o animal seja preso por um cinto específico para ele, que fique confortável e seguro. Caso contrário, o motorista pode ser multado.

O pet deve ser levado em uma caixa de transportes no ônibus

Divulgação

Ônibus

Segundo o encarregado de agência de viagens André Virmond, para as viagens em ônibus, o dono deve levar o pet dentro de uma caixa de transporte.

“Ela tem opção de levar o cachorrinho embaixo ou de pagar a passagem e levar do lado. Mas sempre dentro dessa caixinha, para não ter problema com outro passageiro.”

Avião

Nas viagens de avião, além da carteira de vacinação, o animalzinho deve estar dentro da caixa de transporte específica, com as medidas estabelecidas por cada companhia aérea.

O dono deve verificar ainda se a empresa tem exigências específicas e se cobra taxas para o transporte de animais.

Em Guarapuava, na região central do Paraná, a companhia aérea transporta pets de até 5 quilos. A taxa cobrada é de R$ 250.

Cães devem estar vacinados e ter autorização para viagens em ônibus e avião

Reprodução

