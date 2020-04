Saiba o que abre nessa 2ª feira e o que permanece fechado

O comércio de Maringá vai reabrir as portas nesta segunda-feira, 20, após o fim do decreto que impedia a abertura do comércio como forma de evitar aglomerações e a disseminação do novo coronavírus.

As lojas ficaram 30 dias fechadas. A autorização para a reabertura está no decreto publicado nesse sábado, 18, pela Prefeitura de Maringá. O documento diz que as lojas de rua poderão funcionar das 10h às 16h, de segunda a sexta-feira.

Além disso, as empresas que contarem com até quatro trabalhadores, poderão funcionar com 100% de seu efetivo. Já as empresas que tiverem entre cinco e nove trabalhadores poderão funcionar com, no máximo, 60% mantendo o distanciamento de dois metros entre as pessoas, incluindo clientes e funcionários.

O decreto diz ainda que os comerciantes deverão organizar filas do lado de fora do estabelecimento, se necessário, para controlar a entrada das pessoas para evitar aglomerações. Está proibido também o consumo de produtos dentro dos estabelecimentos.

Comerciantes e funcionários terão que seguir regras de higiene

O decreto publicado pela Prefeitura de Maringá nesse sábado, 18, determina que todas todas as pessoas, presentes nos estabelecimentos, incluindo funcionários e público externo, devem usar máscaras durante o horário de funcionamento do estabelecimento.

A regra vale independentemente dos funcionários estarem em contato direto ou não com o público. O documento diz ainda que poderão ser usadas máscaras de confecção caseira, conforme as orientações do Ministério da Saúde e os protocolos da Secretaria Municipal da Saúde.

Além disso, os comerciantes deverão fornecer máscaras e álcool gel 70º INPM para todos os funcionários, durante o horário de funcionamento do estabelecimento. O decreto diz ainda que no local de entrada e demais pontos de atendimento ao cliente, os comerciantes deverão disponibilizar álcool gel 70º INPM para higienização das mãos.

Supermercados, padarias e açougues continuam abertos

Os supermercados, mercearias, padarias, casas de massas e produtos naturais, açougues, peixarias, quitandas, comércio de hortifrutigranjeiros e lojas de conveniência, poderão funcionar de segunda-feira à sexta-feira das 8h às 20h e aos sábados das 8h às 18h. Todos devem manter as mesmas regras de higiene do comércio.

Restaurante, bares e lanchonetes podem funcionar com regras

Os restaurante, bares, lanchonetes, carrinhos de lanche, food trucks e afins poderão funcionar em drive thru, delivery ou retirada no balcão, de acordo com o decreto.

Somente os estabelecimentos que estiverem localizados no interior de shoppings permanecerão proibidos de continuar as atividades.

Decreto não permite reabertura de salões de beleza e barbearias

O decreto nº566/2020, publicado na manhã deste sábado, 18, não autoriza a reabertura de salões de beleza e barbearias em Maringá a partir da próxima semana.

Os shoppings centers varejistas, atacadistas e galerias também não estão autorizados a reabrirem as portas, segundo o decreto.

Além disso, o Município também não autoriza a reabertura de academias de ginástica, casas noturnas, pubs, lounges, tabacarias, boates e similares, e nem teatros, cinemas e demais casas de eventos.

Os clubes, associações recreativas e afins, áreas comuns, playground, salões de festa, piscinas e academias em condomínios também não poderão funcionar a partir da próxima semana.

Uma outra dúvida da população era com relação às feiras livres, que segundo o decreto também não estão autorizadas a funcionar em Maringá por enquanto. O documento diz ainda que os hotéis, pousadas, hostels e motéis não poderão receber hóspedes. (inf Fábio Guillen/Portal GMC)