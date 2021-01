A Polícia Militar de Cianorte em confronto com seis bandidos no final da madrugada de hoje, 9, matou todos os ocupantes de um veículo na rodovia PR-323.

O carro GM Corsa, com placa de Sarandi, estava sendo utilizado pela quadrilha que provavelmente agiria em algum crime. Ocorrência ainda em andamento entre os municípios de Cianorte e Jussara. (inf André Almenara)