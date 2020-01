Salvador, Porto Seguro e Rio de Janeiro são os destinos mais em alta para o Carnaval 2020

O levantamento foi feito com dados do Google Voos. Cataratas do Iguaçu (PR) e Fernando de Noronha (PE) completam o ‘top 5’. Bairro de Ondina, em Salvador, lotado durante arrastão de carnaval.

Salvador e Porto Seguro, ambos na Bahia, e Rio de Janeiro são os três destinos mais em alta para curtir o Carnaval 2020. Na sequência, surgem Cataratas do Iguaçu, no Paraná, e Fernando de Noronha, em Pernambuco.

Seis das 10 primeiras cidades no território nacional com maior crescimento percentual ficam no Nordeste.

O levantamento foi feito com dados do Google Voos. Os destinos considerados em alta são aqueles que tiveram um importante crescimento percentual na busca por voos no Carnaval 2020 em comparação com o restante do ano, e não necessariamente os destinos mais buscados.

Neste ano, o Carnaval vai ser comemorado de 21 a 26 de fevereiro.

Destinos em alta para o Carnaval 2020 (por aeroporto)

Salvador, Bahia

Porto Seguro, Bahia

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro

Cataratas do Iguaçu, Paraná

Fernando de Noronha, Pernambuco

Recife, Pernambuco

Florianópolis, Santa Catarina

Natal, Rio Grande do Norte

Navegantes, Santa Catarina (aeroporto de Navegantes é o mais perto de Balneário Camboriú)

Cruz, Ceará (aeroporto de Cruz é o mais perto de Jericoacaora)

Porto Alegre, Rio Grande do Sul

Maceió, Alagoas

Vitória, Espírito Santo

Fortaleza, Ceará

Belo Horizonte, Minas Gerais

Os destinos internacionais em alta para o Carnaval 2020

Mendoza, Argentina

Buenos Aires, Argentina

Montevidéu, Uruguai

Cancún, México

Punta Cana, República Dominicana

Cartagena, Colômbia

Punta del Este, Uruguai

Santiago, Chile

Lima, Peru

Miami, Estados Unidos

Ilha de San Andrés, Colômbia

Cusco, Peru

Curaçau

Aruba

Bogotá, Colômbia

