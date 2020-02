São Miguel dos Milagres: rota ecológica guarda água caribenha, fonte ‘milagrosa’ e passeio com peixes-boi

O Descubra o Brasil foi até São Miguel dos Milagres e Porto de Pedras – duas estrelas da rota. Lá, destaque para a Praia de Lages e sua água de coloração ímpar. São Miguel dos Milagres: água caribenha e piscinas naturais em rota ecológicaA Rota Ecológica dos Milagres une uma trinca que vem atraindo muitos turistas a cidadezinhas do litoral norte de Alagoas: água caribenha, fé e preservação da natureza.O Descubra o Brasil foi até São Miguel dos Milagres e Porto de Pedras – duas estrelas da rota. Lá, destaque para a Praia de Lages e sua água de coloração ímpar. Na Praia do Patacho, o mar é calmo, a água é quente e o entardecer faz do oceano um espelho.Na ecologia, o Santuário do Peixe-Boi, localizado no Rio Tatuamunha, acontece o encontro do turista com a natureza: mergulho no rio, passeio pelo manguezal e alguma interação com os mamíferos. Pela rota, há trabalhos de preservação de mata nativa e reflorestamento.Quando o assunto é fé, a lenda fica por conta de uma história contada pelos nativos que envolve uma imagem de São Miguel Arcanjo, um pescador doente e uma fonte subterrânea que jorra água 24 horas.É preciso, no entanto, ficar atento ao que diz a tábua de marés: dependendo da altura do mar em determinado dia, não é possível fazer o passeio das piscinas naturais de Milagres.Os motivos? A segurança dos banhistas, a preservação dos corais espalhados pelas piscinas e a qualidade do passeio. Com maré alta, o efeito das águas transparentes não é o mesmo que em dias de maré beirando 00 milímetros.No vídeo acima, confira o que há de melhor na Rota Ecológica dos Milagres.ÓleoManchas de óleo no litoral atingiram o Nordeste a partir do final de agosto de 2019. A substância é a mesma em todos os locais: petróleo cru. São Miguel dos Milagres foi atingida.O governo federal diz que possíveis restrições de banho ficam a cargo dos governos estaduais e municipais. O governo de Alagoas disse que as praias estão aptas para banho, “não apresentando nenhuma constatação de contaminação em decorrência do derramamento de óleo”.A recomendação para os turistas é checar a situação com as secretarias estaduais de Meio Ambiente antes de entrar no mar. Uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente diz que o banho em praias deve ser evitado em caso de “presença de resíduos ou despejos, sólidos ou líquidos”.Especialistas ouvidos pelo G1 lembram que compostos do petróleo podem ser perigosos para a saúde a longo prazo. Os danos, no entanto, dependem do tempo de exposição e do contato direto com o petróleo cru.

Coloração do mar “caribenha” chama atenção dos turistas na Praia de Lages

Redes para descanso e mar “caribenho” ao fundo: paisagem da Praia de Lages, destaque na Rota dos Milagres

Turista aproveita a Praia de Lages: ondas levinhas, mar de cor “caribenha” e com agitação na medida certa

Turista caminha pela areia na Praia de Lages, em Porto de Pedras: balneário é destaque da Rota Ecológica dos Milagres

Praia do Patacho: paraíso mais escondido, guarda águas claras, quentes e calmas

Entardecer na Praia do Patacho: coqueiras, jangadas estacionadas e infraestrutura regular de comércio compõem o cenário

Peixe-boi em adaptação pode ser visto por turistas que fizerem passeio pelo Rio Tatuamunha

Jangadas levam turistas por passeio ecológico no Rio Tatuamunha: observação do ecossistema manguezal e de peixes-boi

Rota Ecológica dos Mialgres é conhecida por abrigar um mamífero que pouco se vê em outros destinos do país: o peixe-boi

Turista enche litro d’água direto da fonte de São Miguel Arcanjo: reza a lenda que a água é milagrosa

