São Paulo é o segundo destino mais desejado do mundo para se viajar em 2020

Capital paulista desbanca destinos como Viena e Dubai em levantamento de buscas do Google. Considerando apenas o desejo dos viajantes brasileiros, São Paulo surge em terceiro lugar, seguido de Rio de Janeiro e Londres. Avenida Paulista, em São Paulo

Shutterstock

São Paulo é a segunda cidade mais desejada e buscada por turistas do mundo inteiro para para se viajar em 2020, desbancando destinos como Tóquio, Tel Alviv, Viena e Dubai. Considerando apenas os viajantes brasileiros, a capital paulista surge em terceiro lugar, perdendo para o Rio de Janeiro e Londres.

O levantamento faz parte de uma pesquisa do Google, que revelou a lista dos 10 destinos mais populares de 2020, de acordo com buscas globais por hotéis. Isto é, foram analisadas as pesquisas do Google Hotéis feitas entre janeiro e dezembro de 2019 para datas em 2020 e comparado com pesquisas realizadas no mesmo período de 2018 para datas em 2019.

10 destinos que viajantes do mundo inteiro estão mais interessados em 2020

Da Nang, Vietnã

São Paulo, Brasil

Seul, Coréia do Sul

Tóquio, Japão

Tel Aviv, Israel

Marselha, França

Viena, Áustria

Bangkok, Tailândia

Dubai, Emirados Árabes Unidos

Perth, Austrália

10 destinos que viajantes brasileiros estão mais interessados em 2020

Londres, Inglaterra

Rio de Janeiro, Brasil

São Paulo, Brasil

Brasília, Brasil

Florianópolis, Brasil

Santos, Brasil

Paris, França

Natal, Brasil

Orlando, Estados Unidos

Belo Horizonte, Brasil

