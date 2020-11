Pesquisa confirma vitória de Ulisses Maia no 1º turno em Maringá

A última pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de Maringá antes do primeiro turno das eleições foi realizada pelo Paraná Pesquisas, instituto especialista em opinião pública, a pedido do Grupo Maringá de Comunicação (GMC). O levantamento mostra os percentuais dos 13 candidatos a prefeito da cidade.

Na pesquisa estimulada – quando os entrevistados recebem a lista com os nomes dos candidatos -, o prefeito Ulisses Maia (PSD), candidato à reeleição, lidera com 47,8% das intenções de voto. Houve um crescimento em relação à segunda pesquisa eleitoral, divulgada no dia 28 de outubro, quanto ele obteve 42%. Já na primeira pesquisa, divulgada em 9 de outubro, o percentual foi 41,4%.

O candidato Homero Marchese (Pros) se manteve na segunda posição entre os 13 candidatos a prefeito de Maringá. Em relação ao levantamento anterior, ele cresceu de 12,6% das intenções de voto para 13,3%. No primeiro levantamento, o candidato havia ficado na terceira posição na pesquisa estimulada, com 10,4%.

A Coronel Audilene (PP) está em empate técnico com Marchese, considerando a margem de erro da pesquisa, de 3,5% para mais ou para menos. A candidata, que ocupou a quinta posição no primeiro levantamento, com 3,2%, saltou para o terceiro lugar na segunda pesquisa, com 8,2%, e cresceu para 9,9% na terceira.

O candidato Dr. Batista, que ocupou a segunda posição na primeira pesquisa eleitoral, com 11,1% das intenções de voto, caiu para o quarto lugar no segundo levantamento, com 8%, e se manteve na mesma posição na terceira pesquisa, despencando para 4,9%.

Em seguida, aparece Akemi Nishimori (PL), que novamente registrou queda no percentual de intenção de voto. Na primeira pesquisa a candidata ficou em quarto lugar entre os 13 prefeituráveis, com 4,2% das intenções de voto. No segundo levantamento, o percentual caiu para 3,4% e, no terceiro, para 2,7%.Os demais candidatos aparecem com percentuais entre 0,1% e 1,9%.

Pesquisa espontânea

O prefeito Ulisses Maia (PSD) também lidera na pesquisa espontânea, mas com um percentual menor: 34,9% das intenções de voto. Novamente, houve um crescimento em relação ao levantamento anterior, quando o candidato à reeleição obteve 27%. Na primeira pesquisa espontânea, o percentual foi 21,5%.

Homero Marchese (Pros) segue na segunda posição na pesquisa espontânea. O candidato, que obteve 4,2% das intenções de voto na primeira pesquisa, subiu para 6,6% na segunda e saltou para 9,6% na terceira.

A candidata Coronel Audilene (PP) também cresceu nas duas pesquisas. Ela saltou de 0,4% das intenções de voto – percentual obtido no primeiro levantamento – para 2,7% na segunda pesquisa e 4,3% no levantamento mais recente.

Na terceira pesquisa espontânea divulgada pelo Paraná Pesquisas, o candidato Dr. Batista (DEM) obteve 1,6% das intenções de voto, Akemi Nishimori (PL) e Bovo (Podemos) alcançaram 1%, Carlos Mariucci (PT) 0,9%, Rogério Calazans (Avante) obteve 0,7% das intenções de voto e Evandro de Freitas Oliveira (PSDB) ficou com 0,4%.

O percentual de indecisos foi grande na pesquisa espontânea: 37,9% não sabem em quem irão votar. Além disso, 7% disseram que não votarão em nenhum dos candidatos e 0,6% citaram outros nomes. Neste tipo de pesquisa, o entrevistado é questionado em quem pretende votar nas eleições municipais sem, contudo, receber a lista de candidatos. (inf GMC OnLine)

Sobre a pesquisa

De acordo com a Resolução-TSE n.º 23.600/2019, essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob n.º PR-02357/2020 para o cargo de Prefeito.

Quem foi ouvido: 810 eleitores da cidade de Maringá.

Quando a pesquisa foi feita: entre os dias 7 e 11 de novembro de 2020.

Margem de erro: 3,5% pontos percentuais para mais ou para menos

Grau de confiança: 95%.