Seis pessoas ficam feridas em acidente gravíssimo na PR-323

O acidente ocorreu na tarde do último domingo (22) na rodovia PR-323 entre a cidade de Paiçandu e o Distrito de Água Boa. Uma utilitário Fiat Strada colidiu frontalmente com um automóvel VW Gol. Vítimas que ocupavam ambos veículos ficaram feridas, algumas em estado grave.



Um senhor de 68 anos que dirigia a Fiat Strada estava sentido Cianorte quando uma caminhonete VW Amarok realizou uma ultrapassagem ocasionando a batida, o motorista da Fiat Strada foi desviar e acabou invadindo a pista contrária e colidindo contra o Gol.

De acordo com informações, o motorista da caminhonete que causou a imprudência toda, não parou e seguiu viagem. Uma mulher que estava no Fiat ficou presa às ferragens. A vítima mais grave é um senhor de 73 anos que foi socorrido e transportado de helicóptero do Samu até o Hospital Universitário de Maringá.

O Corpo de Bombeiros que foi acionado na ocorrência precisou usar os recursos para cortar a lataria do veículo.

(inf André Almenara/foto Alécio Martins Serviços Paiçandu)