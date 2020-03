Semelhança com atriz Megan Fox transforma ex-bailarina do Gugu em estrela de comercial de carros de luxo em Dubai

A ex-bailarina do Gugu, Simone Siqueira, virou estrela de propaganda de carros de luxo em Dubai pela semelhança entre a brasileira e a atriz Megan Fox.



A modelo começou sua carreira na TV em 1997, no Programa Fantasia, e desde então, passou pelo programa do Gugu como bailarina e fez participações em outros dominicais do SBT e outras emissoras como assistente de TV até se tornar modelo profissional e participar de campanhas internacionais.

“Essa semelhança foi comentada pelos editores do ensaio e até hoje eles acham que eu sou sósia da Megan Fox em Dubai”.

Simone também é Relações Públicas e atuou na área durante 4 anos em Miami e na Europa. Hoje ela se dedica como modelo fotográfica, e vem colecionando triunfos desde então.