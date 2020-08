Sergio Moro comenta afirmação de Ricardo Barros

Até o conterrâneo Sergio Moro tirou uma no novo líder do governo do qual participou na Câmara dos Deputados.

Retuitando uma nota intitulada “Bolsonaro começou a ‘fazer política como ela é’, diz Ricardo Barros”, o ex-juiz comentou: “É verdade. Política como ela é, talvez não como deveria ser. Mas talvez seja querer demais. Ou não?”.

O comentário pode colocar fim a uma espécie de amizade não assumida, por ambos serem da mesma cidade e terem Bolsonaro como elo – no caso de Moro, ex-elo. Foi das mãos de Barros que Moro recebeu uma homenagem quando era juiz da Lava Jato, onde o PP foi o partido político que teve políticos mais envolvidos. (inf Maringá News)