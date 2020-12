Servidora da UPA morre de covid-19

A auxiliar de enfermagem Celina Antonio da Silva Souza, que trabalhava na linha de frente contra a covid-19, na UPA Zona Norte de Maringá, faleceu hoje, 3, por volta das 6h30. A informação foi confirmada há pouco numa rede social.

Celina, que nasceu em Juranda, estava internada desde a semana passada no Hospital Santa Rita. Servidora pública desde agosto de 2010, ela é mais uma vítima dos que trabalham para proteger os outros, como ela postou recentemente no Facebook (abaixo). A UPA Zona Norte é voltada exclusivamente ao atendimento de casos de novo coronavírus.

“Infelizmente o coração dela não aguentou. Agradeço todas as orações, energias positivas e palavras que recebi nesses dias”, escreveu sua filha, Liah Souza. Sua morte provocou comoção entre os servidores públicos municipais. (inf Angelo Rigon)