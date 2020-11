Servidores municipais fizeram uma homenagem quando o prefeito Ulisses Maia chegou no paço municipal, na manhã de hoje. Eles ocuparam todo o espaço do prédio, o que o emocionou mais ainda.

O prefeito emocionou-se ontem à noite, ao dar entrevista à RPC, e hoje ao ser entrevistado no Pan News chegou às lágrimas. (inf Angelo Rigon)