Servidores são agredidos por homem que invade UBS em Maringá

Um homem de 34 anos foi preso na tarde desta quarta-feira, 11,pela Polícia Militar logo após ter invadido a Unidade Básica de Saúde do Jardim Quebec em Maringá. O suspeito de forma descontrolada e agressiva agrediu primeiramente a diretora da UBS, um homem que trabalha no local para defender sua superior foi agredido com socos na cabeça.



O suspeito de nome Carlos Alexandre ainda quebrou monitores de dois computadores que estavam instalados na recepção. Uma mulher, que acompanha o homem, foi detida primeiro pelos policiais, logo após o suspeito também foi detido e encaminhado ao plantão da Polícia Civil de Maringá.

A diretora da UBS disse que o homem já consta com um histórico de ser violento. Ela também relatou que não houve nenhum motivo para o acontecido. Há uma outra suspeita que na mesma tarde o mesmo agressor tenha danificado um ônibus da linha 138 do Transporte Coletivo Cidade Canção.

O motorista teria relatado que o agressor entrou nervoso no veículo, e depois usou as mãos para quebrar o vidro. (inf/foto André Almenara)