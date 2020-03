Sindicato aceita proposta de reajuste da Prefeitura de Maringá

Os servidores municipais de Maringá aceitaram ontem à noite a proposta feita pela administração e encerraram a campanha salarial deste ano da categoria.

Como o Sismmar está proibido de usar o plenário da Câmara, a assembleia aconteceu no Auditório Luzamor.

O funcionalismo aceitou a reposição salarial de 4,3% (inflação do INPC) e reajuste de 10% no vale-alimentação, que passará a R$ 371,25 brutos.

Numa rede social, o chefe de Gabinete do Prefeito, Domingos Trevizan, comemorou o fechamento do acordo com o o sindicato que representa o funcionalismo.(inf Maringá news/foto Café com Jornalista)