Sindicato atrasa saída de ônibus e prejudica a população

A atual diretoria do Sindicato dos Motoristas Rodoviários de Maringá realizou nesta madrugada um movimento ilegal na garagem norte da Transporte Coletivo Cidade Cidade Canção (TCCC), na saída para Astorga.

Com isso, os sindicalistas conseguiram retardar a saída dos ônibus e, consequentemente, prejudicando a população trabalhadora de Maringá. Os atrasos são de 30 a 40 minutos por ônibus.

O movimento, que desrespeita a legislação, tem cunho eleitoral: este mês, entre os dias 18 e 20, acontecem as eleições no sindicato e haverá bate-chapa. (inf MAringá News)