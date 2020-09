Sindicato continua impedindo saída dos ônibus

Please enter banners and links.

O Sinttromar continua impedindo a saída de ônibus da TCCC e da Cidade Verde, descumprindo determinação da Justiça do Trabalho. As multas podem chegar a R$ 60 mil por dia.

O discurso do sindicato, de que está garantindo 70% da frota nas ruas, é desmentido pela realidade.

O bloqueio dos ônibus, para atender os usuários que precisam trabalhar, é comprovado pelas imagens, feitas na rente da garagem da avenida Monteiro Lobato. Por quê o sindicato desafia a Justiça do Trabalho? (inf Angelo Rigon)