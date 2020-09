Sindicato suspende greve no transporte coletivo por 8 dias

Please enter banners and links.

O Sindicato dos Motoristas Rodoviários de Maringá (Sinttromar) divulgou hoje a suspensão da greve no transporte coletivo (TCCC e Cidade Verde), depois de seis dias de seu início. O estado de greve permanece, mas a suspensão vai até terça-feira.

Segundo o sindicato, a suspensão foi motivada pela consulta da Prefeitura de Maringá ao Tribunal de Contas do Estado sobre a possibilidade de algum tipo de aporte em socorro ao transporte coletivo, o que foi discutido com o prefeito Ulisses Maia na sexta-feira. Também teria pesado a decisão do Judiciário a respeito do dissídio coletivo, o que pode sair até sexta-feira. O terceiro motivo para a suspensão é, segundo o sindicato, depois de provocar prejuízos com a paralisação e desobediência à determinação do Tribunal Regional do Trabalho, foi o “bom senso”.

A categoria reivindica a reposição da inflação na data-base – de 2,47% no acumulado de 12 meses, pelo INPC – e a manutenção de direitos, como o vale-alimentação e o pagamento da participação nos lucros e/ou resultados (PLR).