Rádio da polícia de Maceió:

Sargento, chegamos ao local do crime.

– Passe o relatório…

Soldado:

– Uma mulher matou o marido. Foram 35 facadas, dois tiros, depois de asfixiar e decapitá-lo, ela botou fogo no corpo.

Sargento:

– Nossa, qual foi o motivo do crime?

Soldado:

– Ele pisou no chão onde ela estava passando pano.

Sargento:

– E conseguiram capturar a mulher?

Soldado:

– Não sargento, estamos esperando o piso secar…