Um homem de oitenta e quatro anos de idade estava sentado em um banco do parque chorando sem parar, quando um jovem passa por ele e pergunta o que está errado.

Com lágrimas no rosto, o velho responde:

“Eu estou apaixonado por uma mulher de 22 anos de idade”.

“Ah, tudo bem, mas qual seria o problema a respeito disso?”, diz o jovem.

Em soluços, o senhor responde: “Você não me entende, antes de ir trabalhar, fazemos amor todos os dias e também na hora do almoço. Quando ela chega em casa do trabalho, fazemos amor novamente e, em seguida, ela prepara a minha refeição favorita para, depois do jantar, repetirmos tudo de novo na cama. Quando eu preciso de alguma coisa, ela sempre está disponível e corre para casa e me faz o que eu quero, sempre querendo me agradar de maneiras inimagináveis. Essa mulher é a melhor coisa que um homem como eu poderia desejar!”

O homem cai em lágrimas e não é mais capaz de falar.

O jovem coloca o braço em volta dele e fala:

“Eu não entendo. Parece que o senhor tem um relacionamento perfeito! Então, por que está sentado aqui neste parque chorando?”

O homem responde, com lágrimas no rosto: “Eu não consigo me lembrar onde moro!”