Socorrista é agredido quando atendia vítima de acidente

O cruzamento das Avenidas 19 de Dezembro e Carneiro Leão, foi palco de um grave acidente registrado nesta quinta-feira, 28, a noite em Maringá. O acidente deixou um homem de 51 anos, gravemente ferido. A vítima ocupava uma motocicleta modelo Honda CG Titan, que bateu frontalmente em um ônibus do Transporte Coletivo. Paulo César Ruiz, sofreu diversas fraturas. A moto praticamente foi parar debaixo do coletivo. Ruiz foi socorrido por equipes do Samu e Siate, e levado até o Hospital Universitário Regional de Maringá.

Pelo que foi apurado no local da colisão, o motociclista trafegava pela Avenida 19 de Dezembro, no sentido centro-bairro. Já o ônibus transitava pela mesma via porém em sentido oposto.



Ao chegar no cruzamento das avenidas, o motorista do coletivo que trabalha na empresa há 9 anos, realizou uma conversão a esquerda, para seguir viagem sentido área central da cidade. O motorista disse que o motociclista teria avançado o semáforo em vermelho, causando assim o acidente. O coletivo era ocupado por 12 passageiros que nada sofreram.

Agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana e policiais militares estiveram no local do ocorrido. Durante o atendimento à vítima, um socorrista do 5° Grupamento do Corpo de Bombeiros, foi agredido no rosto (foto em destaque) por um homem que segundo informações seria conhecido da vítima ferida. Na sequência o agressor fugiu e não foi localizado. Tudo será apurado pelos órgãos competentes. (inf Corujão Noticias)