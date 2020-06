Há um mês no ar, o programa Beija Flor na TV vem se despontando na hora do almoço em Maringá e região.

Mais solto e com comentários picantes, Beija Flor começa a colher os frutos do seu trabalho e dedicação. O programa mantém além da tradição de informar os fatos locais e regionais, tem buscado diversificar com o resgate de histórias esquecidas e curiosas. A grande visibilidade alcançada nesses primeiros 30 dias, tem atraído uma carteira grande de anunciantes de vários segmentos. Mesmo nesse período em que a maioria dos programas locais enfrentam dificuldades em investimentos de midia, o programa que tem uma hora de duração está com praticamente todas as cotas vendidas, são em torno de 15 anunciantes no horário das 11h45 às 12h45 na Band Maringá, confirma Valdir da Costa Vasconcelos, o Beija Flor. Há quem garante que hoje o programa já desponta como um dos preferidos do horário e que caminha para liderar a audiência em um curto espaço de tempo. Tanto o Beija Flor quanto a direção da TV só têm a comemorar.