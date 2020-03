Suposto comerciante propõe “colocar medo no trabalhador” com ameaça de demissão em massa se prefeito não recuar

Um suposto comerciante maringaense propõe que seus colegas ameaçem demitir os funcionários a partir da segunda-feira, se o prefeito Ulisses Maia, contrariando a Organização Mundial da Saúde, não liberar o comércio.

O áudio circulou por redes sociais, no mesmo dia em que houve uma carreata que passou pelo paço municipal. “Muitos empresários como nós ao mesmo tempo vai fazer o quê? Colocar medo no trabalhador”, afirma o empresário.

“A gente tem que isso (sic) que levar isso pra midia, que se não houver a mudança do prefeito nós vamos demitir todo mundo e se isso acontecer eu garanto pra você que seu trabalhador, o teu funcionário, vai ficar do seu lado e vai cobrar o prefeito também”, diz trecho da fala.

Ainda não se sabe qual o nome do comerciante que fez a proposta aos seus colegas. (inf Maringá News)