Suspeito de matar a bailarina Magó é preso pela Polícia Civil em Apucarana

A Polícia Civil prendeu na manhã desta sexta-feira, 28, em Apucarana, Flávio Campana de 41 anos. O homem, conhecido como Frajola é o principal suspeito de matar a

bailarina maringaense Maria Glória Poltronieri Borges, de 25 anos, a ‘Magó’ no dia 26 de janeiro deste ano entre os municípios de Marialva e Mandaguari.

O suspeito está com a prisão temporária decretada pela Justiça. A prisão aconteceu após confirmações de um exame de DNA de amostras coletadas no corpo da

bailarina. A polícia já vinha monitorando o suspeito que conta com antecedentes criminais. O homem foi encaminhado à Delegacia de Apucarana e na sequência para Maringá. (inf Leonardo Filho/O Dia na Cidade)