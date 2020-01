Suspeito de matar a esposa é preso pela Polícia Civil de Sarandi

Murillo Barbosa da Silva, de 32 anos, está recolhido na carceragem da Delegacia da Polícia Civil de Sarandi.

Ele é suspeito de ter cometido o crime contra a esposa Jaciara Kogler de Lima, de 28 anos, que foi brutalmente assassinada na noite de sábado (18) dentro de sua casa na Rua da Multiplicação, no Jardim Bom Pastor

Murillo foi localizado por policiais civis na cidade de Nova Londrina, onde o casal se conheceu. De acordo com o delegado Adriano Garcia, Murillo confessou que matou com mais de 20 facadas a esposa. O homem já tinha sido ouvido na delegacia após o recolhimento do corpo de Jaciara. O marido negava o crime até então.

Ele chegou a participar do velório e sepultamento da esposa que ocorreu em Nova Londrina. Os investigadores apreenderam na casa do casal um capacete de cor rosa. Câmeras de monitoramento de empresas de Maringá e Sarandi auxiliaram nas provas mostrando que ele foi buscar a esposa já com o capacete rosa.

O delegado confirmou que o Murillo saiu de seu turno de trabalho para cumprir horário de

lanche, nesse intervalo o homem buscou Jaciara. Ambos foram até a residência do casal

para tomar um lanche. A morte pode ter ocorrido por volta de 18 horas.

O marido de Jaciara, após cometer o assassinato, saiu de moto retornando ao trabalho em um supermercado que fica na avenida Horácio Racanello em Maringá. A investigação apontou que Murillo chegou atrasado para seu turno. O suspeito manteve sempre o álibi que não estava em Sarandi e sim em Maringá.

Após o confronto de imagens e o depoimento do suspeito, os policiais civis começaram a monitorar os seus passos. Testemunhas também ajudaram a polícia no decorrer das diligências. A própria família da vítimar teria dito aos policiais que o casal estava em processo de separação. Esse motivo intrigou mais ainda a polícia.

Ao colher vários elementos contra o suspeito, o delegado pediu uma ordem judicial para prender Murillo. O mandado de prisão temporária foi expedido no final da tarde desta terça-feira (21). Murillo foi interrogado pela segunda vez na delegacia. A Polícia Civil já localizou a faca e o celular de Jaciara que havia sumido.

Jaciara tinha duas filhas pequenas com o marido.

A motivação do crime é passional de acordo com o delegado Adriano Garcia, que

ressaltou que Murillo deve ter descoberto algo sobre a esposa, e por isso, decidiu matá-la . (inf André Almenara)