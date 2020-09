Suspensão da greve do Sinttromar é prorrogada

A suspensão inicial da greve do Sinttromar, pelo período de oito dias, terminou ontem e foi prorrogada. A prorrogação ocorre porque tanto o Tribunal Regional do Trabalho quanto o Tribunal de Contas do Estado ainda não se manifestaram sobre o passivo da categoria, que cobra a reposição da inflação referente à data-base a renovação do acordo coletivo de trabalho.

Uma decisão da Justiça para o dissídio coletivo era esperada até sexta (25), expectativa que não se confirmou. Cabe ao TRT da 9ª Região a decisão sobre o dissídio, já que não houve acordo entre o Sinttromar e as concessionárias na audiência de conciliação realizada em 18 de setembro.

O caso do TCE, por sua vez, envolve uma consulta feita pela Prefeitura de Maringá. O município pede esclarecimentos sobre a possibilidade de algum tipo de aporte em socorro ao transporte coletivo. Esse assunto foi discutido, dia 18 (mesma data da audiência), em reunião entre o Sinttromar e o prefeito Ulisses Maia (e equipe).

A categoria reivindica a reposição da inflação na data-base – de 2,47% no acumulado de 12 meses, pelo INPC – e a manutenção de direitos, como o vale-alimentação e o pagamento da participação nos lucros e/ou resultados (PLR). A perda dos benefícios significaria menos comida na mesa das famílias dos funcionários da TCCC e Cidade Verde. (inf Assessoria Imprensa)