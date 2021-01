Técnica de enfermagem que perdeu o pai para a covid-19 em dezembro é a primeira imunizada em Maringá

A técnica de enfermagem Ana Paula de Oliveira Machado, 37, que trabalha no Hospital Municipal de Maringá há 4 quatro anos, foi a primeira profissional de saúde imunizada na cidade, há pouco.. Na linha de frente da pandemia, atuando na UTI covid, ela disse que jamais imaginou que cuidaria de seu pai em um dos leitos.

“Paulinha estava ao lado do pai quando ele faleceu, em 13 de dezembro. Ela é profissional de saúde e filha de uma vítima da covid-19. Ela representa todos os trabalhadores do Hospital Municipal e as famílias enlutadas pela pandemia”, destacou texto distribuído pela Prefeitura de Maringá.

O arcebispo dom Frei Severino acompanhou a cerimônia. (inf Maringá News)