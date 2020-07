Thaís Carla fala em providências contra TV de Maringá

Thais Carla, alvo do que considera ofensas em programa da TV Maringá (Band), disse que está “tomando providências” em relação à apresentadora Cristina Calixto, que, a propósito de foto em que a ex-dançarina de Anitta aparece nua, disse que a influenciadora tem “peito caído”.

Segundo o UOL, Thaís disse que está tomando providências contra Cristina, sem citar quais serão. “Estou tomando minhas providências. Assim que tiver certeza de como vão andar as coisas, falo para vocês. Chega de passar pano. Não vale a pena ficar calada, deixar para lá”.

Ao UOL, a apresentadora maringaense se desculpou pela fala e disse estar sendo “massacrada” nas redes sociais. Ela negou ter sido gordofóbica, como é acusada pela dançarina. “Em nenhum momento, eu falei de gordura. A discussão ali era a exposição do nu”, se defendeu. A TV Maringá se manifestou contra a fala da apresentadora. Leia mais aqui (via Maringá News)