TIP reforça número de viagens para festas de fim de ano

Administração do terminal espera que 85 mil pessoas embarquem e desembarquem até 2 de janeiro de 2020. Número é 38% maior que o usual de passageiros. Frota de ônibus é reforçada no TIP por causa das festas de fim de ano

Com o tradicional aumento do número de passageiros no fim de ano, o Terminal Rodoviário Prefeito Antonio Farias (TIP), no Recife, começou a funcionar em operação especial a partir desta sexta-feira (20). Para atender à demanda extra, 14 empresas que operam no local confirmaram cerca de 60 viagens a mais do que o normal, mas o número pode ser ampliado de acordo com a demanda de destinos (veja vídeo acima).

A operação segue até até o dia 2 de janeiro de 2020. A administração do TIP estima o embarque e desembarque de 85 mil pessoas no período. O número, segundo a empresa Socicam, que administra o TIP, é 38% maior do que o movimento normal do terminal de passageiros.

Para as viagens interestaduais, João Pessoa, Campina Grande (PB), Natal, Fortaleza e Maceió aparecem entre os principais destinos. Já no interior do estado, as cidades mais procuradas são Caruaru, Gravatá, Vitória de Santo Antão e Garanhuns.

O TIP recomenda que os passageiros adquiram as passagens com antecedência e verifiquem se já estão selados com a tarifa de embarque. Outra recomendação é chegar com pelo menos uma hora de antecedência e checar se as bagagens estão devidamente identificadas com nome, telefone e endereço.

Embarque de menores

Para crianças de até seis anos incompletos, acompanhadas de responsáveis legais, as viagens intermunicipais e interestaduais são gratuitas. No entanto, para garantir a gratuidade, a criança não pode ocupar lugar nos assentos.

Menores de até 16 anos só podem viajar acompanhados de seus responsáveis legais, que tenham até 3º grau de parentesco com a criança, comprovado por meio de documentação original. Caso os responsáveis legais não estejam presentes, o menor pode viajar com outra pessoa autorizada pelo responsável a acompanhar a criança ou adolescente.

Adolescentes acima dos 16 anos podem viajar sem acompanhante, desde que apresentem documento de identificação original como RG ou Carteira de Trabalho.