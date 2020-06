Todos na mesma sintonia. Rádios de Maringá se unem contra o coronavírus

Doze emissoras de rádio de Maringá se uniram em uma campanha com o objetivo de levar esperança e informação com responsabilidade na luta contra o coronavírus.

“Todos na mesma sintonia” quer mostrar a força do rádio como veículo que consegue falar com os diversos públicos da sociedade de forma rápida e eficaz, na perspectiva de combater todo tipo de desinformação sobre a Covid-19.

As emissoras participantes são: Colmeia FM, CBN, 93,3 FM, Massa FM, Jovem Pan, Pinga Fogo, 99,3 FM, Novo Tempo, Maringá FM, Mundo Livre FM, Band News FM e Mix FM.

“Todos temos o mesmo objetivo. Precisamos vencer essa batalha e vamos usar a nossa comunicação como meio para ajudar toda a sociedade para vencermos o vírus”, diz Rafael Soares, comunicador da rádio Colmeia FM, emissora da Arquidiocese de Maringá.