Tradições, simpatias e rituais de ano novo movimentam comércio às vésperas de 2020

Em loja de lingerie, busca por calcinhas coloridas fez movimento ficar melhor do que o natal. Lentilha e champanhe entram na lista de itens mais procurados. Para comerciante Ana Claudia Tavares, espumante não pode faltar na mesa de Ano Novo

Escolher uma roupa nova, preparar a lentilha e estourar a champanhe. Na última segunda-feira (30), cariocas foram ao Saara, centro de comércio popular no Centro do Rio, para garantir a compra de artigos tradicionais para o Ano Novo, tudo para entrar em 2020 com o pé direito. As simpatias alavancaram as vendas de itens relacionados aos rituais da virada.

Em uma loja de lingerie do Saara, no Centro do Rio, a procura por calcinhas coloridas era grande. A vendedora Alessandra Rosendo respondeu sem dificuldade a cor que tem mais saída: amarelo, a cor que, segundo a tradição, atrai dinheiro.

Não dá para saber se a peça vai mesmo dar sorte às finanças de quem optou pela cor, mas, com certeza, a venda das calcinhas dessa e de outras cores trouxe um faturamento extra para o final de ano da loja.

“Está vendendo mais que o natal. As calcinhas coloridas fazem a diferença nas vendas do final de ano. Depois da amarela, as que mais venderam foram rosa, verde e branco”, contou Alessandra.

Flávia Alves, de 40 anos, veio com a sobrinha Vitória Baeta, de 16 anos, comprar calcinhas para a noite desta terça-feira.

“Eu gosto de passar de calcinha nova e, esse ano, eu já escolhi uma vermelha, ao contrário do ano passado, que eu passei de amarelo. Eu acredito no poder das cores, e acho que não pode passar de preto de jeito nenhum. E tem sempre que ser nova”, disse ela.

Abre caminho

Na tarde de segunda-feira (30), o movimento era grande em uma loja de artigos religiosos do Saara. Por lá, artigos para atrair sorte e amor estão em alta nos últimos dias do ano.

“O que mais tem saído nesse fim de ano são os banhos. Estamos vendendo muito o abre caminho e o de descarrego, além de óleos para atrair amor. Defumadores para fazer uma limpeza em casa e começar o ano com boa energia também vendem bastante”, conta a vendedora Edvânea Luiz.

No prato, prosperidade

Já em uma loja especializada em ervas, temperos e grãos, a lentilha disparou nas vendas após o natal.

“No natal, o bacalhau é o que mais vende, para o Ano Novo, a lentilha é o que mais sai, toda hora precisa repor. Para beber, o que mais vende é o espumante”, conta a vendedora Ana Lucia Moura.

A comerciante Ana Claudia Tavares, que estava na loja, já havia garantido a champanhe. “Precisa ter para comemorar o ano novo, dá uma animada. Tem que celebrar pra esperar um ano melhor”, disse.

