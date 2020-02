Tragédia na 282

Quatro jovens paranaenses, que residiam em Dois Vizinhos morreram em acidente na BR-282 em Lages, região serrana de Santa Catarina. As vítimas fatais foram identificadas; Ana Carolina Basso, Bruna Silvestro, Paloma Corrêa, uma quarta mulher de nome Bruna Santos foi encaminhada em estado grave para a Casa Hospital e acabou falecendo logo depois. O condutor da caminhonete, que se envolveu na colisão, teve ferimentos e foi encaminhado ao hospital.

O acidente ocorreu na noite desta terça-feira, 25. As vítimas fatais estavam todas no Onix.

A caminhonete Toyota, que tem placa de Erechim, RS, era conduzida por um senhor de 60 anos. A Polícia Rodoviária Federal fez os levantamentos e apura as circunstâncias do acidente. (via Oséias Miranda)