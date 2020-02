Trágico acidente tira vida de jovem morador

Na tarde terça-feira, 18, Patrulheiros da Polícia Rodoviária Estadual da 4ª Companhia de Maringá, foram comunicados a respeito de um grave acidente ocorrido na PR 218, próximo ao frigorífico GT Foods na estrada que liga o Distrito de Graciosa até a cidade de Paranavaí. O acidente deixou uma pessoa morta e uma outra ferida.

O acidente envolveu uma caminhonete modelo Fiat Strada, placa de Mandaguaçu, e um ônibus da empresa Viação Garcia que presta serviço a empresa GT Foods.

No ônibus havia somente o motorista, que sofreu ferimentos leves, ele foi socorrido e encaminhado até a Santa Casa de Paranavaí. Já o condutor da Fiat Strada, José Silva Feitosa, 27 anos, morador da cidade de Mandaguaçu na região de Maringá, ficou preso às ferragens e teve morte instantânea. De acordo com o Corpo de Bombeiros, algumas pessoas chegaram a relatar no local do ocorrido, que um outro ônibus não identificado, também teria se envolvido no acidente, porém não ficou no local. A PRE apura a procedência desta informação.

A princípio no local teria ocorrido uma colisão frontal.

Um grande aparato de socorristas foi mobilizado para atender as vítimas deste acidente. O corpo do motorista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Paranavaí. A vítima trabalhava entregando cestas de alimentos, por toda região Norte e Noroeste do estado. (inf Paranavaí em Destaque)