Transporte público reforça medidas de prevenção ao coronavírus

As orientações de reforço da Prefeitura de Maringá à empresa concessionária do transporte coletivo (TCCC) na higienização dos ônibus seguem rigorosas. A empresa já adotava protocolos de limpeza e há 30 dias intensificou as ações. Com a retomada de novas atividades econômicas a partir de hoje, cuidados também devem ser adotados pelos usuários, como uso obrigatório de máscaras de proteção e manutenção de hábitos de higiene, como lavagem constante das mãos com álcool em gel ou água e sabão.

Outras medidas de prevenção adotadas no transporte coletivo incluem a interdição de bebedouros, reforço na higienização dos ônibus internamente entre as viagens, com atenção redobrada na limpeza dos apoios de mãos, e na garagem. No terminal urbano, foram posicionados locais com sabonete e maçanetas e válvulas de descargas são higienizadas a todo momento. O sistema interno de televisores do terminal também apresenta informativos de prevenção contra o vírus transmissor.

Antes da adoção das medidas de isolamento social, com a suspensão das atividades econômicas, o transporte coletivo deslocava diariamente cerca de 140 mil pessoas. Esse fluxo caiu em seguida para 12 mil e a expectativa é que esse número dobre com a retomada das atividades, razão do maior rigor nos protocolos de higienização. (PMM)