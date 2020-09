Please enter banners and links.

Trecho interditado devido às obras de duplicação do viaduto

da PR-323 x PR-317. A partir da próxima terça-feira , 29, serão interditadas as alças do viaduto de Paiçandu (PR 323 sobre a PR 317).

Sendo assim, o fluxo de veículos seguirá o seguinte:

1 – PR-323 (Paiçandu) sentido PR-317 (Maringá):

Deverá seguir para a PR-317 no sentido Floresta,

até o trevo da Av. Pref. Sincler Sambatti (Contorno Sul), retornando no mesmo sentido Maringá;

2 – PR-317 (Floresta) Sentido PR-323 (Paiçandu):

Deverá seguir pela PR-317 até o trevo da Cocamar, retornando no mesmo para pegar a alça sentido PR-323;