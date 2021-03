Três caminhoneiros são mantidos reféns durante assalto em Maringá

Três caminhoneiros foram assaltados e passaram por momentos de pavor, nas últimas horas em Maringá.

As vítimas que tiveram seus veículos(carretas) roubados por uma quadrilha, são moradores de Londrina, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. De acordo com as informações levantadas através do Programa Pinga Fogo na TV, a ação criminosa teve início na última segunda-feira (8), porém as vítimas foram mantidas reféns em um cativeiro até a noite desta terça-feira (9), quando foram liberadas pelos criminosos.

Os caminhoneiros teriam sido colocados em um carro preto, e logo na sequência levados até uma estrada rural situada nas imediações do distrito de Iguatemi. Após serem liberados pelo bando, eles foram auxiliados por um policial militar da 3°Companhia Independente da cidade de Loanda, que saía de uma propriedade rural da família e se deparou com os motoristas. Eles relataram que foram atraídos através de um aplicativo para carregar seus veículos em uma fábrica de ração situada na região do Parque Industrial.

Ao chegarem nas imediações da suposta empresa, eles foram surpreendidos por elementos armados e encapuzados. No cativeiro os assaltantes obrigaram as vítimas responderem as mensagens que familiares encaminhavam através do whatsapp. Segundo eles, um dos

bandidos chegou a comentar que as carretas seriam levadas para a Bolívia. Os caminhoneiros relataram que tomaram um suco, e que possivelmente foram dopados. Um deles, de 34 anos, apresentava um ferimento em uma das mãos e precisou ser socorrido por uma equipe do Samu.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Maringá, através da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos da 9ªSDP. (foto ilustrativa) (inf Corujão Notícias)