Tribunal de Justiça empossa novo presidente no dia 1º

A nova cúpula do Tribunal de Justiça do Paraná toma posse no próximo dia 1º de fevereiro. O presidente eleito da corte é o desembargador José Laurindo de Souza Netto, com Luiz Osório Moraes Panza, como 1º vice e Joeci Machado Camargo como 2ª vice-presidente. O novo corregedor-geral da Justiça será Luiz Cezar Nicolau e o corregedor da Justiça será Espedito Reis do Amaral. O ouvidor-geral é Celso Jair Mainardi e o ouvidor Jorge de Oliveira Vargas.

José Laurindo esteve hoje na OAB Paraná para convidar a diretoria da entidade para posse e foi recebido pelo presidente da seccional, Cássio Telles, e pela vice-presidente Marilena Winter. Também estiveram presentes os magistrados Anderson Fogaça e Vanessa Jamus Marchi. (OAB/Maringá News)